ORTO Mimarlık olarak çeşitli tür ve ölçeklerdeki projeler, projenin kendi bağlamı ile ele alınarak, sağlayabileceği maksimum değerler doğrultusunda, yenilikçi ve ergonomik çözümlerle tasarlamaktayız.

Services Mimari proje

iç mimari proje

iç mekan tasarımı

3d render

3d görselleştirme

render

model

3d modelling

vila tasarımı

bina tasarımı

proje

mimar

iç mimar

Show all 13 services Service areas Bursa Address Eğitim Mah. Prof. Tezok Cad. No:126 A Z1 Yıldırım/BURSA

16285 Bursa

Turkey

+90-5453228684 www.ortomim.com