ORTO Mimarlık olarak çeşitli tür ve ölçeklerdeki projeler, projenin kendi bağlamı ile ele alınarak, sağlayabileceği maksimum değerler doğrultusunda, yenilikçi ve ergonomik çözümlerle tasarlamaktayız.
- Services
- Mimari proje
- iç mimari proje
- iç mekan tasarımı
- 3d render
- 3d görselleştirme
- render
- model
- 3d modelling
- vila tasarımı
- bina tasarımı
- proje
- mimar
- iç mimar
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- Service areas
- Bursa
- Address
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Eğitim Mah. Prof. Tezok Cad. No:126 A Z1 Yıldırım/BURSA
16285 Bursa
Turkey
+90-5453228684 www.ortomim.com