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Orto Mimarlık
Architects in Bursa
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Projects

New project
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    • FIDANCI HOUS | 2, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Single family home
    FIDANCI HOUS | 2, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Single family home
    FIDANCI HOUS | 2, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Single family home
    +8
    FIDANCI HOUS | 2
    FIDANCI HOUS, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Single family home
    FIDANCI HOUS, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Single family home
    FIDANCI HOUS, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Single family home
    +9
    FIDANCI HOUS
    M.K.Villa , Orto Mimarlık Orto Mimarlık Modern home
    M.K.Villa , Orto Mimarlık Orto Mimarlık Modern home
    M.K.Villa , Orto Mimarlık Orto Mimarlık Modern home
    +3
    M.K.Villa
    M.K. Dağ Evi, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Country house
    M.K. Dağ Evi, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Country style house
    M.K. Dağ Evi, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Country style house
    +5
    M.K. Dağ Evi
    SD EVİ, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Living room
    SD EVİ, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Living room
    SD EVİ, Orto Mimarlık Orto Mimarlık Living room
    +14
    SD EVİ
    ORTO Mimarlık olarak çeşitli tür ve ölçeklerdeki projeler, projenin kendi bağlamı ile ele alınarak, sağlayabileceği maksimum değerler doğrultusunda, yenilikçi ve ergonomik çözümlerle tasarlamaktayız.
    Services
    • Mimari proje
    • iç mimari proje
    • iç mekan tasarımı
    • 3d render
    • 3d görselleştirme
    • render
    • model
    • 3d modelling
    • vila tasarımı
    • bina tasarımı
    • proje
    • mimar
    • iç mimar
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    Service areas
    Bursa
    Address
    Eğitim Mah. Prof. Tezok Cad. No:126 A Z1 Yıldırım/BURSA
    16285 Bursa
    Turkey
    +90-5453228684 www.ortomim.com
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