Your browser is out-of-date.

To get a better experience with our home designs, please download other browsers for free. Just click on the icon!

Rooms
Professionals
Magazine
Become a Professional
Premium
Sign out
Dennis Gomez CAD Services
Designers in Cavite
Overview 2Projects (2) 0Ideabooks (0)
Reviews (0)
edit edit in admin Request review New project
Request review Edit profile

Projects

New project
  • Go Premium
    • COMMERCIAL AND HOTEL, Dennis Gomez CAD Services Dennis Gomez CAD Services
    COMMERCIAL AND HOTEL, Dennis Gomez CAD Services Dennis Gomez CAD Services
    COMMERCIAL AND HOTEL
    MODERN DESIGN OF HOUSE, Dennis Gomez CAD Services Dennis Gomez CAD Services
    MODERN DESIGN OF HOUSE, Dennis Gomez CAD Services Dennis Gomez CAD Services
    MODERN DESIGN OF HOUSE, Dennis Gomez CAD Services Dennis Gomez CAD Services
    +7
    MODERN DESIGN OF HOUSE

    CAD SERVICES

    LIST OF SERVICES OFFERS AND PRICE

    -ARCHITECTURAL DESIGN (PLANS, PROPOSAL, 3D VISUALIZATION, RENDER)   

    -ARCHITECTURAL PLANS  

    -STRUCTURAL PLANS  

    -ELECTRICAL PLANS  

    -SANITARY/PLUMBING PLANS -ALL PLANS ARE 20X30 PAPER SIZE AND A4 SIZE 

    -PACKAGE INCLUDE REVISIONS AS PER CLIENT REQUEST  

    -AS-BUILT PLANS   -ARCHITECTURAL PLANS   -STRUCTURAL PLANS   -ELECTRICAL PLANS   -SANITARY/PLUMBING PLANS -PRICE IS PER SHEET RULES 

    -SHOP DRAWINGS AND DETAILINGS  -CUTTING LIST  -SHOP DRAWINGS  -BAY SECTIONING  -DETAILS ETC.. -PRICE IS PER SHEET RULES  

    -OTHER SERVICES:  -PDF ENCODE TO CAD PLAN  

    WE DO MEET UPS FOR DISCUSSING THE CLIENT PROJECTS

    FOR INQUIRIES:

    MESSAGE US THRU MESSENGER orContact us @ +639352285265

    OR EMAIL US @ dennis_gomez10@yahoo.com

    Services
    • COMPLETE SET OF PLANS
    • DETAILS
    • 3D PERSPECTIVE AND VISUALIZATION
    Service areas
    Cavite
    Address
    4117 Cavite
    Philippines
    +63-9352285265 www.facebook.com/CAD-Servicesdetailsplansblueprint-194141254500210
      Add SEO element