CAD SERVICES
LIST OF SERVICES OFFERS AND PRICE
-ARCHITECTURAL DESIGN (PLANS, PROPOSAL, 3D VISUALIZATION, RENDER)
-ARCHITECTURAL PLANS
-STRUCTURAL PLANS
-ELECTRICAL PLANS
-SANITARY/PLUMBING PLANS -ALL PLANS ARE 20X30 PAPER SIZE AND A4 SIZE
-PACKAGE INCLUDE REVISIONS AS PER CLIENT REQUEST
-AS-BUILT PLANS -ARCHITECTURAL PLANS -STRUCTURAL PLANS -ELECTRICAL PLANS -SANITARY/PLUMBING PLANS -PRICE IS PER SHEET RULES
-SHOP DRAWINGS AND DETAILINGS -CUTTING LIST -SHOP DRAWINGS -BAY SECTIONING -DETAILS ETC.. -PRICE IS PER SHEET RULES
-OTHER SERVICES: -PDF ENCODE TO CAD PLAN
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- Services
- COMPLETE SET OF PLANS
- DETAILS
- 3D PERSPECTIVE AND VISUALIZATION
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- Cavite
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-
4117 Cavite
Philippines
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